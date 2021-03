Guillaume Soro à son «ami» Macky Sall : «La Côte d’Ivoire est le pire modèle de dictature à ne pas imiter»

L’opposant ivoirien et candidat recalé de la dernière Présidentielle ivoirienne, Guillaume Soro, lance un appel à son «ami» Macky Sall. Dans un tweet, il l’invite à «apaiser la situation», afin de «maintenir sur les rails la démocratie sénégalaise».

«Je veux faire confiance au PR @Macky_Sall (à qui je garde mon amitié) pour apaiser la situation et maintenir sur les rails la démocratie sénégalaise dont nous avons longtemps été fiers. Mon pays, la Côte d’Ivoire, est le pire modèle de dictature à ne pas imiter ! Que Dieu bénisse le Sénégal», écrit-il sur Twitter.

L’ivoirien et l’africain que je suis je ne peux demeurer indifférent face au regain de tension dans ce pays #Senegal si cher à mon cœur. Je m’attriste de ce qui y arrive et qui hélas me rappelle le recul démocratique survenu en CI avec le viol de la constitution. #FreeSenegal pic.twitter.com/TGOUGcZHl9