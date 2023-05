Guinée : un religieux provoque en duel les féticheurs après les prédictions sur la chute de Doumbouya

En Guinée, le féticheur Mofa Sory Dounoh a prédit, il y a quelques semaines, la chute de la junte au pouvoir dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Ses propos ont provoqué un tollé dans tout le pays. Il est même activement recherché par les services de sécurité selon la presse locale.





Certains féticheurs ont depuis pris la parole pour dénoncer ses prédictions. Le dimanche 30 avril dernier, le guide spirituel musulman Cheick Souleymane Sidibé s’est mêlé à la polémique. Il a tiré à boulets rouges sur tous les féticheurs de Guinée.





« Que des menteurs »





Le religieux pense foncièrement que les féticheurs « ne sont que des menteurs » . « Je jure au nom de Dieu, s’il y a un féticheur en Guinée ou dans le monde entier, que ce soient des novices qui s’agitent sur les réseaux sociaux ou les doyens, les plus expérimentés, c’est moi qui le dis vous êtes tous des menteurs », a déclaré le président de l’association Nourdine Islam selon Guinéenews. Le religieux, visiblement sûr de ses pouvoirs, va ensuite provoquer en duel ces adeptes des pratiques occultes.





« Celui que je vaincrai se convertira à l’Islam »





«Nous allons faire un duel et celui qui me vaincra je vais l’attendre dans l’au-delà et celui que je vaincrai se convertira à l’islam, c’est pareil pour tous les féticheurs de l’Afrique » a déclaré le guide spirituel. Il a pour finir, invité le président de la transition à garder son calme. Le délai donné par le féticheur pour sa chute va s’écouler et « rien ne va se passer » assure le religieux.







Les attaques du guide spirituel contre les féticheurs n’ont pas vraiment plu au président autoproclamé de la confrérie des chasseurs traditionnels de Kankan Simbo Famoudou Traoré.





« Depuis quand un malinké peut oser dire que les fétiches… »





L’homme a rappelé au religieux musulman qu’ils adorent le même Dieu et que les fétiches existeront bien après sa mort. « Depuis quand un malinké peut oser dire que les fétiches sont du mensonge ? Qu’est-ce que ta parole peut contre les fétiches au Manden ? Tu es né en trouvant les fétiches et tu t’en iras pour les laisser comme tel. Toi tu invoques Allah, c’est le même Dieu que nous tous, nous implorons » lui a-t-il dit.