Guy Marius Sagna alerte : «Un bus avec 52 nervis en route vers… »

La tête de liste départementale de Yewwi Askan wi, Guy Marius Sagna, tire la sonnette d’alarme : « Depuis ce matin je suis informé que malgré l'interdiction de circuler, des préfets laissent un bus quitter Dakar pour Ziguinchor avec 52 nervis dirigés par un agent de Doudou Ka formé par la Bip et qui a quitté Dakar pour Ziguinchor ».



Selon l’activiste, ces derniers « sont armés de battes de baseball, de coups de poing américain, de fusils lanceur de balles de défense » et « leur arrivée à Bignona et Ziguinchor est prévue entre 15 et 16 heures ».



M. Sagna appelle ainsi à « la responsabilité de tous, particulièrement des préfets, gouverneurs et sous-préfets ».