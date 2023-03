Guy Marius Sagna : «je suis resté pendant 25 minutes avant de pouvoir ouvrir mes yeux»

Le député membre du mouvement Frapp, Guy Marius Sagna, a raconté l’incident qui s’est produit, ce matin, à la cité Keur Gorgui.





«Nous avons arraché Ousmane Sonko des mains de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) pour le faire entrer dans une voiture dans laquelle ils ont essayé de l'extirper. Nous l’avons ceinturé afin qu’il ne sorte pas de cette voiture. C’est là qu’ils ont utilisé une pompe qu’ils ont mise à proximité de nos yeux. Et face à la douleur extrême de ce produit, je suis resté pendant 25 minutes avant de pouvoir ouvrir mes yeux. C’est suite à cela qu’Ousmane Sonko a été emmené de force», a narré le parlementaire ce jeudi 16 mars, date du procès du président de Pastef contre le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.





Guy Marius Sagna soutient que cela montre «le recul extrêmement grave et dangereux de notre démocratie sous le magistère du ‘’dictateur’’ Macky Sall».





«Nous dénonçons énergiquement ces forfaitures, ces violations du droit du candidat Ousmane Sonko et des militants de Pastef qui aujourd’hui sont plus d’une centaine en prison, à l’endroit du journaliste Pape Ndiaye et des reporters qui ont été molestés hier à la cité Keur Gorgui. Nous continuons à dire à tous les Sénégalais de se mobiliser».





Loin de se décourager, l’activiste a laissé entendre que tout cela signifie que «Macky Sall est en train de paniquer».