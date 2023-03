Guy Marius Sagna: «Nous allons montrer au président Macky Sall que nous sommes prêts à donner notre vie au…»

L’activiste-député Guy Marius Sagna ne fait pas machine arrière. Il compte continuer le combat malgré une chaude journée passée ce jeudi 16 mars. «Je félicite les sénégalais de partout qui ont résisté à leur manière aux tentatives de liquidation encore en cours du président Ousmane Sonko. Macky Sall qui détourne les ressources de son peuple, se met aujourd'hui à torturer son peuple et à l'assassiner pour une vulgaire 3ème candidature illégale et illégitime qui pour lui passe nécessairement par la liquidation politique de Ousmane Sonko », souligne-t-il.





Ainsi, dira le parlementaire, «nous allons montrer au président Macky Sall que nous sommes prêts à donner notre vie au projet d'un autre Sénégal dans une autre Afrique que porte Ousmane Sonko. C'est pourquoi nous n'accepterons pas qu'il empêche la candidature de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko sera candidat et toi Macky tu ne seras pas candidat ».





«J'ai été brutalisé sauvagement par des nervis de Macky Sall»





Poursuivant, il renseigne: «Dans les heures à venir des médecins me consulteront, j'effectuerai des analyse et des radios car aujourd'hui aussi j'ai été brutalisé sauvagement par des nervis de Macky Sall habillés en policier et gendarmes. Pendant une heure de temps aujourd'hui, je n'ai pu ouvrir mes yeux suite à une substance que des gendarmes ont pompée dans mes yeux pour que je laisse Ousmane Sonko sortir de la voiture et pendant plus de 8h de temps, j'avais des sensations de brûlures sur plusieurs parties de mon corps ».





Déclarant que la «résistance continue », Guy Marius Sagna affirme que lui et ses camarades vont aller remobiliser leurs «troupes et les renforcer dans le combat démocratique et constitutionnel pour le départ de Macky Sall jusqu'à l'élection de Ousmane Sonko comme 5ème Président du Sénégal ».





«Bilan provisoire des arrestations et des blessés »





Par ailleurs, il a indiqué que 180 sénégalais ont été arrêtés, ce jour. «50 à la sûreté urbaine de Dakar, 50 à la Section de recherche de la gendarmerie de Colobane, 34 à la gendarmerie de Ouakam, 30 au commissariat de Dieupeul, 8 à Pikine, 2 à Kaolack et 6 à Tivaouane », a-t-il précisé.