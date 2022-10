Guy Marius Sagna : « Pourquoi j’ai refusé de prendre le carburant de l’Assemblée nationale… »

GMS refuse la dotation de carburant de Total

Le néo-député de la coalition Yewwi Askan Wi, Guy Marius Sagna, a annoncé avoir refusé sa dotation en carburant remise par l’Assemblée nationale. Dans une note, il explique : « Je suis à l’Assemblée nationale et l'Assemblée nationale veut me donner ma dotation en carburant (400 litres de carburant à prendre à Total ou Shell et 100 litres de carburant à prendre à Elton). Impossible de prendre les 100 litres en laissant les 400 litres. Il faut prendre tout le paquet ».





A ce titre, M. Sagna déclare avoir « refusé de prendre (son) carburant car je refuse de soutenir Total ou Shell en laissant Elton, EDK... »





Mieux, a-t-il ajouté « je veux mes 500 litres de carburant exclusivement pour soutenir des africain.e.s du Sénégal ».





L’activiste souligne qu’il n’est « pas étonnant que le Sénégal et l'Afrique soient les derniers des derniers avec la préférence étrangère en lieu et place de la préférence nationale » et que « que les jeunes sénégalais.e.s chôment ».