Guy Marius Sagna: "L'ANSD et la DGPSN doivent deux mois d'arriérés de salaire à certains de leurs agents"





D'après l'activiste Guy Marius Sagna, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) doivent bientôt deux mois d'arriérés de salaire à certains de leurs agents qui depuis le 1er octobre 2024, mènent une enquête pour l'extension et la mise à jour du registre national unique (RNU).





Le leader du mouvement Frapp d'informer que ces agents traversent des difficultés.Fort de ce constat, il exige à L'ANSD et à la DGPSN de payer ces travailleurs.