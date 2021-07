Guy Marius Sagne et Cie arrêtés : Frapp exige une libération immédiate et demande…

e Secrétariat exécutif national du Frapp vient de sortir un communiqué pour exiger la liberté immédiate de Guy Marius Sagna et Cie. "Aujourd'hui 16 juillet 2021, parti déposer une lettre de protestation au ministère du la Justice sis au Building administratif, Guy Marius Sagna est arrêté avec 5 membres de la famille des 6 détenus à savoir Aïssatou Niang, Daouda Niang, Awa Niang, Balla Biaye et Babacar Coly", informe-t-il.





Selon eux, cette lettre de protestation est relative à l'affaire vieux Diop et compagnie qui sont en prison depuis bientôt 03 ans sans jugement, avec plusieurs demandes de liberté provisoire rejetées dans le dossier de la saisie record de drogue. Et au même moment, dénoncent-ils, les étrangers arrêtés dans cette affaire ont bénéficié d'une liberté provisoire et sont rentrés chez eux.