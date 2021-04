Guy Marius sur la célébration de "l'indépendance" : "La seule fête qu'il y a aujourd'hui 4 avril est Pâques"

"Le Sénégal est un territoire dépendant dans une Afrique dépendante "! C'est la ferme conviction de Guy Marius Sagna qui estime, dans une tribune publiée sur sa page Facebook, que "la seule fête qu'il y a aujourd'hui 04 avril est Pâques ". D'ailleurs, à l'en croire, cette commémoration est un canular fait non pas le 1er mais le 4 avril. Voici l'intégralité de son post.





La seule fête qu'il y a aujourd'hui 04 avril est Pâques. Car le Sénégal est un territoire dépendant dans une Afrique dépendante, dominée d'où sa pauvreté, son "sous-développement".





Le plus grand poisson d'avril n'est pas dit le 1er avril mais le 04 avril au Sénégal. Le plus grand mensonge qui fait le plus grand mal au Sénégal et aux Sénégalais est celui qui est répété tous les 04 avril depuis 61 ans: le Sénégal est indépendant !





Il n'y a surtout pas d'indépendance à fêter. Le Sénégal est un territoire d'outre-mer (TOM) français. En plus des 12 TOM officiels, la France a 15 autres TOM qui utilisent le franc CFA néocolonial.





Macky Sall n'est pas un président mais un COMMERCIAL. Le commercial de la France, de l'UE, des USA, de la Turquie… au lieu d'être le commercial du Sénégal et de l'Afrique.





Mais depuis quelques années un vent anti-impérialiste souffle en Afrique. Il devient de plus en plus fort au Sénégal, au Mali, au Bénin, au Burkina…





Un spectre hante l'impérialisme : le spectre de l'anti-impérialisme panafricain. Toutes les puissances du vieux monde, de la vieille Afrique, du vieux Sénégal se sont unies en une Sainte-Alliance pour traquer ce spectre anti-impérialiste panafricain : Macky Sall, les dames de compagnie, l'armée française…





Voilà pourquoi au lieu de mobiliser tous ces moyens pour le bonheur des sénégalais.e.s, ces moyens sont utilisés pour nous traquer, nous persécuter, nous arrêter, nous emprisonner…





Au début ils ont essayé les garde-à-vue cela n'a pas marché. Ils ont essayé les emprisonnements. Cela ne marche pas. Il ne leur reste que les assassinats. En attendant ils ont créé un sordide montage juridique et politique qui a fait 14 morts plus connu sous le nom de "Affaire Sonko". En attendant ils cherchent à nous faire emprisonner - comme ils l'avaient fait à mon cher Imam Ndao - pour terrorisme.





Fier du peuple sénégalais. Merci à vous toutes et tous. Vois avez freiné le processus qui devait faire passer le Sénégal de "dictature rampante" à "dictature debout". Vous vous rendez compte que des Sénégalais ont été arrêtés à plusieurs reprises pour dépôt de lettre d'information à la préfecture ?! Ils sont allés loin. Très loin!





Les odeurs nauséabondes qui s'échappent de leurs tentatives de manipuler les sentiments ethniques pour diviser le peuple sénégalais et déplacer son attention de l'impérialisme au bouc émissaire wolof, sérère, joola, bassari, peulh…montre la profondeur de leurs peurs. Mais aussi de ce dont ils sont capables pour maintenir le Sénégal comme "vitrine politique de la Françafric", la Côte d'Ivoire comme "vitrine économique" de la Françafric…





Ils vont continuer à vouloir nous maintenir dans le néocolonialisme en nous imposant un 3e mandat illégal et illégitime de Macky Sall ou une victoire d'un petit de Macky après s'être arrangés à exclure toute possibilité d'un candidat anti-impérialiste panafricain.





Nous allons continuer à faire face. Nous allons continuer à nous préparer pour chasser Macky et l'impérialisme du Sénégal. C'est le seul moyen de vivre en paix dans un Sénégal multiethnique, multi-religieux, multi-confrérique. C'est le seul moyen de sortir de la pauvreté.





Merci à vous toutes et à vous tous de m'avoir sorti pour la 3e fois en moins de 3 ans de prison. Grâce à vous, je passe Pâques en famille. Merci à vous.