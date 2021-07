H24 Macky: Une plateforme en bouclier contre les ‘’insulteurs’’ de la République

C’est une nouvelle initiative, mais elle n’est pas la première stratégie de communication digitale pour vulgariser les réalisations du gouvernement, mais aussi défendre le Président de la République des attaques de ses détracteurs. Une plateforme dénommé H24 Macky a été lancée, mercredi.







Mise sur pied par des jeunes de la mouvance présidentielle, elle compte faire face à certains membres de l’opposition qu’ils accusent de faire de la manipulation et la calomnie dans les réseaux sociaux pour assouvir leur ambition. Selon H 24 ces insultes, intox et pratiques machiavéliques ont produit un sentiment de frustration, de rejet et d’opposition au pouvoir.





C’est pour quoi les initiateurs de cette plateforme veulent changer de paradigme pour ‘’redynamiser sur les réseaux sociaux la communication offensive et défensive de la grande majorité présidentielle.’’ Et ceci 24 heures sur 24.





‘’H 24 Macky ne peut être une structure de trop. Ce qui existait, avaient certains problème pour défendre comme il le faut la mouvance présidentielle. Parce que souvent leur responsabilité ne leur permettait pas de le faire. C’est quoi nous avons mis en place cette plateforme’’, indique Abdou Ndiaye membre fondateur de la plateforme.