Haaland roi d'Angleterre, City lâche un contrat anti-Real Madrid

Arrivé l'été dernier à Manchester City, Erling Haaland réalise encore une fois une saison hors du commun. Le Real Madrid n'oublie pas le Norvégien et continue de rêver d'Haaland. Les Citizens sont prêts à contre-attaquer.







Si certains avaient encore des doutes concernant Erling Haaland, ils se sont totalement dissipés cette saison. Auteur de 42 buts en 37 matchs disputés avec Manchester City, le cyborg norvégien banalise l'exceptionnel et continue d'affoler les compteurs. Face à l'intérêt du Real Madrid pour remplacer Karim Benzema, Manchester City est conscient qu'il va falloir convaincre le joueur de 22 ans de ne pas céder à la tentation madrilène. Sous contrat avec les Skyblues jusqu'en juin 2027, Erling Haaland est le joueur le mieux payé de la Premier League, à égalité avec Kevin de Bruyne et David de Gea. Le natif de Leeds touche près de 400 000 euros par semaine et afin d'assurer son avenir, Manchester City compte déjà prolonger l'ancien buteur du Borussia Dortmund.





Manchester City met le paquet pour Haaland et barre la route au Real