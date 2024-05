Habib Léon Ndiaye quitte le ministère de la Culture après 4 ans de service

Habib Léon Ndiaye, ancien Gouverneur de la région de Sédhiou, précédemment Secrétaire général du ministère de la Culture, du Patrimoine historique et des Industries culturelles et créatives vient d'annoncer son départ après quatre bonnes années de service auprès de plusieurs ministres en charge de la culture sous le régime de Macky Sall.





Habib Léon Ndiaye, est un administrateur civil originaire de Kagnoute (Oussouye). Sur sa page Facebook, il a annoncé qu'il va engager d'autres défis mais avec destination inconnue.





"Ma mission prend fin au ministère de la Culture. Après quatre ans et trois mois, je quitte mes fonctions de Secrétaire général du ministère en charge de la Culture. Je voudrais rendre grâce au Seigneur, Maître des Destins, et m’incliner devant la mémoire de mes défunts parents.En avant pour d’autres défis ! PS : je reviendrai, dans un autre post, plus formel, pour exprimer ma gratitude à tous" .