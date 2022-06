Habib Niang apporte son soutien au Président Macky Sall : "La paix, un facteur important pour la stabilité d'un pays"

Nous, acteurs politiques , avons une part de responsabilité énorme vis à vis de la population sénégalaise. Nous oublions parfois, probablement à cause de nos ambitions futiles, ce qui nous a amenées à épouser une carrière politique, être au service des Sénégalais et non se servir d'eux.



Nous constatons, avec amertume, que depuis un certain temps le champ politique est devenu un " Mortal Kombat", ce qui est déplorable. Nous assistons à une montée de l'extrémisme de l'opposition basée sur des accusations quasi-fallacieuses, et sur une volonté de conquérir le pouvoir coûte que coûte cela malgré la mort de jeunes poussés à manifester pour des erreurs commises par des responsables de l'opposition :



1- une sortie nocturne dans un salon de massage, pour une thérapie sordide, d'un membre de l'opposition qui se réclame saint.



2- une opposition incapable de concocter correctement une liste. La preuve, la tête de liste de Yewwi a reconnu sur sa page Facebook, qu'ils ont commis une erreur fatale.



Ces deux faits d'armes de l'opposition que l'on veut imputer au Président Macky Sall sont une farce de mauvais goût. Nous n'accepterons pas que des aventuriers brûlent ce pays. Nous n'allons pas laisser une poignée de politicards sacrifier l'avenir de nos enfants pendant que leurs enfants sont en sécurité.



Nous n'allons pas terminer sans féliciter les forces de défense et de sécurité qui ont veillé à la sécurité des Sénégalais. Nous réitérons notre soutien et nos félicitations au chef de l'état Macky Sall qui ne ménage aucun effort pour maintenir la Paix et stabilité du pays.