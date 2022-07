Habib Niang chez le maire de la ville Thiès après l'attaque de son cortège.

L'ambassadeur de la paix et responsable politique apériste, Habib Niang, a rendu visite à Dr Babacar Diop maire de la ville de Thiès qui a été victime une attaque le week-end dernier. Ayant eu écho de la nouvelle sieur Niang a décidé d'aller apporter son soutien et son réconfort à son frère et ami bien qu'ils ne soient pas du même camp politique.



"Je suis venu rendre visite à mon ami et frère Babacar Diop pour lui témoigner mon soutien et ma sympathie face à cette épreuve quil vient de traverser. Acte que je dénonce avec fermeté, car je pense que de telle pratique ne devrait pas avoir lieu. Chacun est libre d'avoir une position différente au sein de la formation politique qu'il fréquente. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de tous les leaders afin que de tels actes ne se reproduisent plus"a laissé entendre Habib Niang responsable politique de l'Apr Thiés.



Poursuivant, il rappele que " aujourd'hui, c'est tous les Thiéssois qui devraient s'offusquer de cette agression, car Babacar Diop est le premier magistrat de la ville et l'attaquer c'est attaqué tous les Thiéssois. En tant que Thiéssois, j'ai écourté toutes mes activités pour venir m'enquérir de la situation. Encore une fois la politique est juste un temps passagèr, alors que, nous sommes des parents, des amis, soyons des gentlemen agissons comme tel" a invité l'ambassadeur de la paix.



Le maire de la ville pour sa part a apprécié le déplacement que le responsable apériste Habib Niang a fait pour lui rendre visite. Encore une fois il montre le bon exemple. Comme quoi, la politique c'est avoir une pensée une vision différente mais ce n'est pas être des innemis.