Habib Niang distribue à Thiès 1000 masques offerts par la grande styliste Brésilienne Sheyla

Le leader politique, Habib NIANG, président du mouvement Suxali Sénégal, vient de nouer un important accord de partenariat avec Sheyla, une femme d’affaires brésilienne de renommée internationale. Cette dernière, dirige une importante structure de stylisme et de mode. C’est au détour d’une heureuse prise de contact que son mari également très versé dans le social s’est rapproché du leader politique pour appuyer ses actions surtout en cette période de pandémie.





Pour marquer son engagement auprès d’Habib NIANG, Mme Sheyla a confectionné et offert 1000 masques, testés de qualité, lavables, avec une durée de vie de trois mois et seront distribués aux populations. Enfin, pour le dynamisme de l’entente, des ordinateurs seront aussi remis aux femmes du mouvement, pour leur autonomisation.





En prélude aux préparatifs de locales, Habib NIANG met les bouchées doubles, faisant inscrire 600 jeunes, primo-votants sur les listes électorales. Profitant de l’avancée technologique, la coordination du mouvement fonctionne à plein régime pour la massification et la sensibilisation, dans le respect strict des mesures barrières édictées. La bienfaitrice s ’est dite très impressionnée par le travail de terrain effectué par Habib NIANG et aussi magnifié l’opportunité qui lui a été offerte, de donner son avis et son appui dans la lutte contre le corona virus, pour endiguer ses conséquences socio-économiques mondiales. Elle a vivement souhaité que cet accord liant les partis, soit durablement fructueux et fécond.