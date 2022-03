Habib Niang durcit le ton et affirme sa ferme volonté pour les législatives prochaines.

Le mois mars étant celui des femmes, les militantes d’Habib Niang ont tenu à célébrer, ce Samedi 19 mars, à l'instar de la communauté internationale les droits des femmes. Le président Habib Niang a répondu présent à l'appel de ses militantes et a profité de cette cérémonie pour les féliciter pour leur bravoure, leur détermination dans tous les combats. Mais aussi leurs rappeler l'importance de de ces législatives qui pointent à l'horizon et la position qu'il a prise. "Ce que nous avions accepté lors des locales c'est terminé. Nous n'allons plus nous laisser diriger par des incompétents, des gens que la population a renié. Pour ces élections législatives, c'est la représentativité alors je vous exhorte à vous mobiliser davantage et soyez prête car nous avons un défi à relever "a martelé Habib Niang responsable politique de l'Apr. Il a tenu ces propos à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes organisée par ses militantes.



Devant 380 présidentes de groupe venues pour l'occasion, Habib Niang de renchérir que "le temps de la passivité et de la nonchalance est révolu, maintenant nous revendiquons la place qui nous revient de droit c'est-à-dire faire partie de la liste majoritaire des députés. Afin que l'on puisse dignement représenter les populations qui ont placé leur confiance en nous. Je tiens à préciser que pour cette 14ème législature il faut des députés responsables, des députés qui vont redorer le blason de notre hémicycle qui a subi beaucoup de préjudice du fait de l'agissement de certains parlementaires. Pour toutes ces raisons mes chères militantes le travail qui nous attend est grandiose mais pas impossible, car vous l'avez prouvé lors de la présidentielle avec 12000 signatures. Alors réactivez toutes les cellules dans toutes les régions du Sénégal car pour ces élections législatives ce n'est pas seulement à Thiès mais c'est dans tout le pays. Chaque militantes, militants de Habib Niang doit être prêt avec sa carte d'électeur. D'ailleurs d'ici la semaine prochaine un comité va être installé pour aider ceux qui ont des problèmes pour s'inscrire et se réinscrire. Vous trouverez le staff ici pour vous orienter " conclut-il



Les militantes d’Habib Niang et leur présidente, elles aussi, ont lancé un message à l'endroit du Président Macky Sall pour qu'il place en pole position leur leader pour les élections législatives à venir.