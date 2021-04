[Photos] Habib Niang invite des étudiants thiessois à un Ndoguou

Les étudiants thiessois de l'université Amadou Maktar Mbow et leurs camarades de la coordination des étudiants de Madina Fall ont été invité par le responsable apériste Habib Niang à un "Ndoguou" dans un restaurant de la place, ce jeudi 22 Avril.





Le prétexte choisi était les événements récents qui ont secoués le temple du savoir jusqu'à ce qu'il ait mort d'homme.





Malgré un emploi du temps chargé Monsieur Niang a consacré un peu de son temps à ces jeunes étudiants pour les sensibiliser sur les défis qu'ils doivent relever tant sur le plan scolaire que social.





Initialement il était prévu 100 étudiants mais finalement c'était 200 étudiants thiéssois qui sont venus participer à la cérémonie. Ce qui montre que les étudiants thiéssois ont une grande estime à l'égard du leader apériste.





Comme en témoigne les différentes interventions des étudiants qui ont appelés leurs camarades à venir se rallier à la cause de monsieur Habib Niang qui selon eux sera capable de diriger la comme de la Zone Nord.





" Chers camarades je vous remercie de votre présence massive, aujourd'hui et pour la seconde fois j'ai l'honneur de vous présenter notre sauveur, notre parrain. Celui sans qui bon nombre d'entre seraient encore dans des difficultés de logement. Dès l'instant qu'on nous a mis en rapport avec lui, il a mis tous les moyens à sa disposition pour nous trouver un toit. Alors Chers camarades si monsieur Niang fait tout son possible pour que nous soyons dans un environnement social. C'est bien lui l'homme qu'il faut pour notre localité. Pour ma part je m'engage à ses côtés et je sais que vous aussi allez venir me rejoindre pour le hisser au sommet. Un homme politique de la tranche du président Habib Niang est rare. Il est toujours aux côtés de la population (femmes, jeunes), à chaque fois que le besoin se fait sentir il répond présent. Je pense que nous avons l'homme qu'il nous faut c'est à nous de le mettre à la place qu'il faut" a déclaré Mouhamed Fall.





Même son de cloche pour le coordonnateur des étudiants thiéssois de Madina Fall qui ont été les premiers étudiants à bénéficier du soutien du président Habib Niang responsable politique de l'Apr. " Je pense que je suis le mieux placé pour parler du président Habib Niang, car tout a commencé avec la coordination des étudiants thiéssois de Madina Fall. Avant de le rencontrer nous avons frappé à la porte de toutes les autorités thiéssoises sans exception, mais à l'instant où nous avons été en contact avec lui il nous a reçu sans protocole. Le plus frappant chez lui c'est son humilité sa simplicité des qualités en voix de disparition. Et depuis lors cela va faire trois ans il est notre parrain. Aujourd'hui nous avons l'obligation d'ouvrir grand les yeux et de savoir que le président Habib Niang est la solution, ses actions ne se limitent pas seulement aux étudiants mais il intervient à tous les niveau de la société. Je vous invite solennellement à vous joindre à lui et le hisser à la tête de la mairie de la zone Nord. Nous devons porter sa candidature et le clamer partout jusqu'à ce toute la population thiéssoise sache que notre choix c'est monsieur le président Habib Niang. Le travail vient de commencer et ensemble nous allons syllonné tous les artères des 19 quartiers de la zone Nord pour vulgariser ses actions" Moussa Souané.





Dans sa communication le leader apériste a exhorté les étudiants à plus de responsabilités et de retenu.





"Cette rencontre constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis trois ans, à savoir aider les étudiants et étudiantes à évoluer dans un environnement social propice enclin à favoriser un apprentissage meilleur.





En réalité, depuis quelques temps, l'université est le lieu de tensions et de violences qui ne cessent de secouer la stabilité de ce temple du savoir jadis connu pour son rôle à produire des ressources de qualité et d'exemplarité. Maintenant, même des morts d'hommes y sont enregistrées. En tant que leader d'opinion, j'ai jugé nécessaire d'organiser cette rencontre pour vous sensibiliser sur la posture que vous devez adopter dans la sphère universitaire mais surtout pour que vous soyez davantage conscients des défis qui vous attendent et que vous devez relever avec brio. N'oubliez jamais que vous avez laissé vos parents derrière vous, et qu'ils ont un immense espoir placé en vous, sans oublier les attentes de votre pays de votre région(Thiés) en particulier.





Dès lors, je vous exhorte à être conscients mais surtout avoir une grande capacité de discernement pour ne pas vous laisser divertir ni influencer par des personnes mal intentionnées qui ne sont mues que par leurs propres intérêts. Je voudrais également profiter de ce cadre, pour discuter amplement avec vous mes chers étudiants: vous constituez la crème voire l'élite de ce pays, donc vous devez participer à la construction de votre cité; mais le plus important est de faire le bon choix au bon moment. Je me suis engagé à être votre parrain car je porte beaucoup d'espoir en vous. Demain vous serez appelés à faire un choix et ce choix déterminera le futur de votre localité. Vous êtes jeunes et dynamiques, utilisez votre savoir-faire dans le bon sens et soyez au rendez-vous pour décider de votre avenir.





Je suis un responsable politique de l'Apr et je soutiens le Président Macky Sall, mais aujourd'hui je suis venu en tant que parrain, oncle, grand frère et ami pour passer un moment avec vous et vous rappeler la responsabilité qui vous incombe en tant que jeunes et apprenants. C'est en résumé, les mots que je voulais placer à votre endroit, tout en espérant que c'est pas tombés dans l'oreille d'un égaré".