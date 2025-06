Hamidou Thiaw fustige l’incompétence du gouvernement

Invité de l’émission « Jury du dimanche » sur Iradio, l’entrepreneur et homme politique Hamidou Thiaw a dressé un réquisitoire sévère contre la gouvernance actuelle du Sénégal. Qualifiant le gouvernement d’« inexpérimenté, amateur et inefficace », il estime que la « rupture » promise lors de l’élection de 2024 n’a pas eu lieu. « Je ne fais pas de politique par passion, mais par devoir patriotique, pour redresser un pays riche en potentiel mais pauvre en résultats », a-t-il déclaré.







Thiaw pointe du doigt une absence de vision économique, reprochant au pouvoir son incapacité à créer de la richesse et des emplois. Il dénonce une pression fiscale écrasante pour les entreprises, le chômage des jeunes diplômés réduits à conduire des motos-taxis Jakarta, et une gestion budgétaire déconnectée des priorités. Parmi les échecs, il cite la campagne agricole 2024-2025, qu’il qualifie de « fiasco », ainsi que les retards dans le paiement des bourses universitaires et des aides sociales, aggravant la dégradation des services publics.





Prônant une gouvernance pragmatique, Thiaw, fort de son expérience d’homme d’affaires, insiste sur l’urgence d’une gestion axée sur les résultats. « Un entrepreneur connaît la pression et l’impact des décisions sur la vie réelle, contrairement à ce gouvernement », affirme-t-il, critiquant le choix de ministres basé sur des affinités partisanes plutôt que sur la compétence. Ancien soutien de Pastef et d’Ousmane Sonko en 2019, où il dit avoir investi des millions, Thiaw se dit aujourd’hui déçu par une gestion qu’il juge « clanique et improvisée ». « Ils ont de bonnes intentions, mais manquent de compétences », tranche-t-il.





Au-delà des critiques, il appelle à un renouvellement des élites, à une culture de responsabilité et à une diplomatie professionnelle pour défendre les intérêts du Sénégal. Pour Hamidou Thiaw, l’avenir du pays repose sur une gouvernance centrée sur la création de valeur et l’efficacité.