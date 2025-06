Hamidou Thiaw critique la « maladresse » de Yassine Fall sur Macky Sall et défend son bilan

Lors de son passage à l’émission « Le Jury du dimanche » sur iRadio le 8 juin 2025, l’homme politique Hamidou Thiaw a vivement réagi aux propos de la ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, concernant une éventuelle candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies. Qualifiant sa déclaration de « très maladroite », Thiaw a dénoncé une sortie qui, selon lui, « porte atteinte à l’image du Sénégal sur la scène internationale ».







Yassine Fall avait suggéré publiquement que voir Macky Sall briguer ce poste prestigieux pourrait être une source de honte, une position que Thiaw rejette catégoriquement. « L’ONU est l’organisation internationale la plus puissante. Avoir un Sénégalais à sa tête serait une immense fierté pour notre pays », a-t-il affirmé, se disant personnellement favorable à une telle candidature, bien que non officielle à ce jour.





Au-delà de cette polémique, Thiaw a saisi l’occasion pour défendre le bilan de Macky Sall. Il a mis en avant ses réalisations dans les infrastructures, l’éducation et le développement social, citant notamment la construction de bateaux, d’universités, de routes et l’instauration des bourses familiales. « On refuse de reconnaître ce qu’il a fait. Macky Sall a beaucoup contribué au Sénégal », a-t-il insisté, regrettant le manque de reconnaissance envers l’ancien président.





Thiaw a conclu en soulignant l’importance de respecter les dirigeants sénégalais, affirmant que leur image reflète celle de la nation tout entière.