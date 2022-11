Hausse de salaire pour Tony Sylva et Régis Bogaert aussi

Aliou Cissé n’est pas le seul membre du staff des Lions à avoir bénéficié d’une hausse de salaire de 50%. Cette revalorisation salariale concerne aussi au moins son adjoint, Régis Bogaert, et le préparateur des gardiens, Tony Sylva.



D’après Les Échos, la rémunération du premier passe de 3,5 millions à 5 millions 250 mille francs CFA et celle du second de 1,5 million à 2 millions 250 mille francs CFA. Sylva et Bogaert vont en principe toucher ces montants jusqu’en août 2024, terme du nouveau contrat de leur patron.



Aliou Cissé a officiellement prolongé son bail de sélectionneur national hier, jeudi, dans les bureaux du ministère des Sports. L’accord a été établi avec le patron de la tutelle, Yankhoba Diattara, et le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.



Ces derniers lui ont fixé comme nouveaux objectifs d’atteindre les quarts de finale du Mondial et de conserver le titre de champion d’Afrique à la CAN 2024 en Côte d’Ivoire.