Hausse des cas de Covid-19 à Dakar : « Si nous continuons sur cette tendance, il arrivera un moment où… » (spécialiste)

Spécialiste en santé publique, Mouhamadou Ly a alerté sur l’augmentation des cas positifs de coronavirus dans la région de Dakar. « Si nous continuons sur cette tendance, il arrivera un moment où ce sera difficile à gérer », a-t-il déclaré sur la Rfm.Cependant, il soutient que « c’est tout à fait normal qu’il y ait plus de cas dans la capitale à cause de la plus forte densité en population et du fait aussi que des transports en commun continuent à circuler même si on a pris des mesures pour atténuer la propagation du virus ».Maintenant, dit le spécialiste, il se pose le problème de saturation aussi bien des structures hospitalières que des sites d’hébergement appelés « sites extrahospitalières ».A son avis, il faut aller vers l’approche communautaire. Ceci, comme indiqué par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ce samedi 30 mai. « Il ne faut pas faire de demi-mesure. Il faut faire confiance au niveau opérationnel, aux médecins de districts qui vont travailler avec les communautaires avec les autorités administratives. Et ce sera plus facile d’identifier les cas suspects, détecter les patients positifs et les isoler pour réduire les contaminations », a affirmé Mouhamadou Ly.