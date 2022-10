Hausse des salaires : Dr Abdourahmane Diouf plaide pour les enseignants et les médecins

Le leader du parti Awalé fait un clin d’œil aux enseignants et médecins du Sénégal. Pour Dr Abdourahmane Diouf, s’il ya des corps qui méritent une hausse des salaires, c’est bien le corps enseignant et le corps médical. Dr Abdourahmane Diouf plaide, ainsi, pour la revalorisation des salaires de ses derniers qui occupent une place importante dans la société et qui devraient être traités comme des seigneurs.