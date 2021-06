Haut Commandant de la gendarmerie: Moussa Fall remplace Jean-Baptiste Tine

Le général de Division Moussa Fall précédemment Haut commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de justice militaire devient le Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. La décision prend effet, ce jeudi 17 juin, selon le Président de la République, Macky Sall qui a signé le décret depuis Matam où il se trouve dans le cadre de sa tournée économique. Moussa Fall remplace ainsi le général corps d’armée Jean-Baptiste Tine.







«Le ministre des Forces armées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié dans le journal officiel », a-t-on souligné dans le document reçu.