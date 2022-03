Haut conseil des collectivités territoriales : La présidente Aminata Mbengue Ndiaye compte sur les conseillers pour réussir sa mission

Aminata Mbengue Ndiaye, la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) a dit ce mercredi compter sur l’implication, l’engagement et la détermination des conseillers territoriaux pour réussir la mission de l’institution qu'elle dirige, a fait savoir l'Aps.



’’Nous comptons sur votre implication, votre engagement et votre détermination pour, ensemble, réussir notre mission’’, s’est-elle adressée aux conseillers territoriaux et autres agents et fonctionnaires du Hcct.



Selon la même source, elle a tenu ces propos lors de la séance plénière d’ouverture de la première session ordinaire de l’année 2022 du Hcct.



Selon Mme Ndiaye, son institution remercie le président de la République pour son appui, tout en lui réitérant son engagement et sa loyauté.



En outre, la présidente du Hcct a salué la victoire des Lions du football à la dernière Coupe d’Afrique des nations jouée au Cameroun. ’’Cette victoire reflète la politique de l’Etat pour promouvoir le sport’’, a-t-elle indiqué, en mettant en exergue les infrastructures réalisées pour développer les activités sportives.



Et d’ajouter : ‘’La politique du sport du président de la République et du gouvernement nous a valu notre rayonnement à l’étranger. Ces efforts ont été récompensés. Nous avons de quoi être fiers de notre sport.’’