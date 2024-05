Haut fonctionnaire de défense (Hfd) : Diomaye nomme 24 officiers supérieurs

Le président de le République, Bassirou Diomaye Faye a procédé à la nomination de 24 officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité. Ces derniers, occupent désormais -pour une durée de 3 ans renouvelable une fois, le poste de Haut fonctionnaires de défense (Hfd) au niveau de tous les départements ministériels sauf celui des forces armées.



Jouissant du rang et des prérogatives d’un conseiller technique au niveau des départements ministériels, les Hfd bénéficient d’une indemnité mensuelle de 500 mille F Cfa nette d'impôt. Leur rôle consiste à la mise en œuvre des dispositions relatives à la défense et à la sécurité conformément aux dispositions de la loi 70-23 du 06 juin 1970, portant organisation générale de la défense nationale.



Ces postes ont été réactivés, le 6 mars 2023, par le président Macky Sall, mais ils n'ont été pourvus que le 30 novembre 2023. Le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye avait, à cet effet, nommé 33 Haut fonctionnaires de défense qui répondaient aux critères "d'éligibilité" prévus par le décret d'application, à savoir :



«être un fonctionnaire civil de la hiérarchie A ou militaire (colonel avec trois (03) ans de grade minimum, en activité ou à la retraite) ; avoir, au minimum, quinze (15) années révolues d’expérience professionnelle ; avoir occupé pendant au moins trois (03) années un poste stratégique dans le domaine de la défense et de la sécurité ou avoir occupé de hautes fonctions de direction, de supervision ou de conseil dans l’Administration publique ; et les prédispositions nécessaires pour tenir cet emploi».



Voici la liste des 24 nouveaux hauts fonctionnaires de défense: