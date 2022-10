Haute Autorité de Régulation du Pastef-les Patriotes : Ousmane Sonko nomme le Pr Ngouda Mboup

Après la restructuration des instances de son parti les Patriotes Africains du Sénégal pour Travail, l'Ethique et la Fraternité, Ousmane Sonko a nommé le Pr Ngouda Mboup, Universitaire, non membre du parti, à la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP), ainsi que Ngagne Demba Touré, Mamadou Salif Sané, Enseignant-chercheur/UGB, non membre du parti ; Mame Baye Niass, membre du parti; Fatimata Sira Sarr, membre du parti.