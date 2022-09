HCCT : À Kanel, Mamadou Talla se réjouit de l'issue du scrutin

Dans le département de Kanel, sur 637 inscrits, 477 élus ont voté soit un taux de participation de 74.88% La coalition BBY a obtenu 457 soit 95.8% des voix. 16 bulletins blancs et 4 bulletins nuls ont été enregistrés.



Un score et un déroulement du vote qui ravissent Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale : "En ma qualité de Maire, j’ai accompli mon devoir d'élu local membre du corps électoral pour choisir les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Je voudrais encore une fois féliciter les organisateurs et saluer la qualité du scrutin et la mobilisation de tous les conseillers municipaux et départementaux de notre circonscription".