Hélène Tine : « Macky Sall a été plus le président de BBY ou de l’Apr que le président des Sénégalais … »

L'ex députée Helen Tine sur la relation Macky avec la jeunesse

La présidente du Mouvement pour un Sénégal d’éthique et de travail et ancienne députée à l’Assemblée nationale, Hélène Tine, estime que le chef de l’Etat, Macky Sall a été pour ses 10 ans, plus le président de Benno Bokk Yakaar, le président de l’Alliance pour la République (Apr) ou le président de son clan que le président des Sénégalais. L’ex-députée qui magnifie le concept « Jokko ak Macky », la nouvelle trouvaille du chef de l’Etat pour dialoguer avec la jeunesse, a cependant critiqué la gouvernance de Macky Sall vis-à vis des jeunes.





« Je l’encourage, je le félicite, c’est le président de tous les Sénégalais et c’est le président de la jeunesse de ce pays », indique l’ex parlementaire, interpellée par Antoine Diouf sur Iradio.





Toutefois, renchérit Hélène Tine, « s’il s’est rendu compte après 10 ans qu’il n’a pas eu à communiquer assez avec la jeunesse de ce pays et qu’il trouve une possibilité de le faire à travers ce concept là, je ne peux que le féliciter. Parce que son rôle, c’est d’être le président de tous les Sénégalais et je pense que de ce point de vue, en un moment donné, il a plus été le président de Benno Bokk Yakaar, ou le président de l’Apr ou le président de son CLAN que le président des Sénégalais ».





Mieux, souligne l'ex députée, « c’est aujourd’hui qu’il se rend compte qu’il y a un gap . 10 ans après, c'est là qu'on réalise qu’on a pas pu communiquer avec cette jeunesse qui représente plus de 60% de la population sénégalaise et parce que tout simplement, on s’est rendu compte que la jeunesse s’est fâchée contre lui. Ça ne devrait pas en arriver là », estime-t-elle dans l’émission Jury du Dimanche sur IRadio.