Hivernage et gestion des inondations: Macky Sall et son gouvernement changent de stratégie

Macky Sall et son gouvernement changent de fusil d’épaule dans la gestion des inondations, devenues récurrentes au Sénégal. Après plusieurs échecs, ils ont enfin rompu avec la stratégie de la réaction qui a montré ses limites, pour adopter celle de l’anticipation. S’inscrivant dans cette dynamique, le président Macky Sall a demandé, en conseil des ministres ce mercredi, que les opérations pré hivernage, qui se faisaient très tard au mois de mai, soient incessamment entreprises.



« Le Président de la République demande au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, en relation avec le Ministre de l’Intérieur, le Ministre en charge des Collectivités territoriales et le Ministre des Finances et du Budget, d’engager les diligences nécessaires au déploiement rapide des opérations pré hivernage », renseigne le communiqué du conseil des ministres.

Il les a aussi exhorté à accélérer « les travaux d’assainissement "eaux pluviales", dans toutes les localités concernées du pays ». Et ceci, en accordant une attention particulière aux cas de: « Keur Massar (avec la finalisation intégrale de la phase d’urgence du PROGEP 2), de Mbao et de Touba (avec le déploiement du plan spécial de drainage des eaux pluviales d’un coût de 23 milliards de FCFA) ».

En outre, Le Chef de l’Etat a invité Serigne Mbaye Thiam et ses services à « réunir régulièrement, à partir du mois d’avril, le Comité national de Prévention et de Lutte contre les Inondation (CNPLI) et à faire le bilan exhaustif du plan décennal de lutte contre les inondations (2012-2022) ».

Ce bilan servira de base de départ pour le nouveau programme de lutte contre les inondations annoncé par le Chef de l’Etat l’année dernière. D’ailleurs, le président de la république a, dans ce sillage, demandé au ministre de l’Eau et de l’Assainissement de « présenter, dans une logique de consolidation, les études et orientations de base relatives au nouveau programme national de lutte contre les inondations qui sera soumis à sa validation ».