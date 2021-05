Homosexualité dans un sujet de bac blanc : « C’est un fait grave et l’inspecteur de Rufisque devrait être sanctionné » (Dame Mbodj)

Une vive polémique est née à Rufisque suite à la proposition d’une épreuve d’Anglais aux élèves de Terminale ‘’L’’ lors de l’examen du Bac blanc dans le but pédagogique de les préparer à l’examen du baccalauréat général fixé, pour le compte de cette année, à la fin du mois de juillet prochain.





Le sujet d’anglais en question est un texte suivi de questions, qui a largement évoqué l’homosexualité, les contraintes d’être homosexuel et la tolérance vis-à-vis de telles aspirations et pratiques éhontées. Ce, dans un contexte où des voix s’élèvent au Sénégal pour exiger la criminalisation de ce phénomène.





Aux dernières nouvelles, les épreuves d’anglais ont été suspendues par les autorités académiques de Rufisque.





« C’est un fait grave et l’inspecteur de Rufisque devrait être sanctionné », a pesté Dame Mbodj, Secrétaire général du Cusems/authentique et membre du Collectif national « And Samm Jikoo yi ».





Selon lui, un formateur avait été sanctionné à Matam pour avoir évalué les élèves sur les récents événements tragiques. Le syndicaliste annonce « Une enquête pour identifier le professeur qui a proposé ce sujet polémique ».