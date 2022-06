[Vidéo] Homosexualité : « Jamais je ne changerai la loi en vigueur » Macky Sall

Le président de la République s’est exprimé une nouvelle fois sur la question de la légalisation ou non de l’homosexualité. Et cette fois-ci, c’est pour répondre à ses détracteurs.



« Je garde la même posture depuis toujours. Jamais je ne changerai la loi en place malgré les pressions. Que les gens arrêtent donc d'inventer des choses qui n'existent par car cela ne saurait leur faire accéder au pouvoir» a-t-il déclaré.



Allant plus loin, le Chef de l’Etat affirme avoir promis des sanctions à l’endroit de tout ambassadeur ayant signé, au nom du Sénégal, un quelconque document pouvant engager le pays dans une dynamique de légaliser l’homosexualité.



« Ni le pouvoir, ni l’argent ne me feront changer la loi, alors que ce débat soit clos » a-t-il lâché.