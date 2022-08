Hôtels, auberges, résidences… : cinq chiffres clés sur les lieux d’hébergement au Sénégal

Dans un entretien paru samedi dans L’Observateur, le directeur de la réglementation touristique livre quelques chiffres sur les établissements d’hébergement touristique du pays. Extraits.



1172



C’est le nombre d’établissements d’hébergement touristique au Sénégal (décompte au 26 août). Ils sont décomposés en hôtels, auberges, campements, résidences et appartements meublés. Ce chiffre prend en compte uniquement les lieux disposant d’autorisation.



403



Le nombre d’établissements d’hébergement touristique sortis de la clandestinité depuis 2019. Ils ont été régularisés grâce au travail des inspections de contrôles instituées par le ministère du Tourisme.



362



Le nombre d’hôtels sur les 1172 établissements d’hébergement touristique que compte le Sénégal. Dakar (147), Thiès (69) et Saint-Louis (30) abritent l’essentiel de ces réceptifs.



7



Le nombre d’établissements fermés entre 2021 et 2022. Ce sont souvent des appartements meublés et des résidences tenus dans la clandestinité par des récidivistes.



10



Le total des hôtels «5 étoiles» du Sénégal. Le pays compte plus des réceptifs 2 et 3 étoiles.