Hydrocarbures et gaz butane : Les exigences «sans délai» de Macky

Le mouvement d’humeur des transporteurs d’hydrocarbures et de gaz butane, qui avait occasionné une pénurie de carburant à Dakar le week-end, a été évoqué, hier, à la réunion hebdomadaire du conseil des ministres. C’est ce que rapporte L’AS.Le chef de l’État a demandé au ministre du Pétrole et des Énergies d’engager, dans les meilleurs délais, «un processus inclusif de sécurisation des approvisionnements et de régulation du système national de distribution d’hydrocarbures et de gaz butane».