[Parole aux militants]: Idrissa Fall Cissé donne 8 raisons de voter pour la coalition AAR Sénégal

Parole aux militants avec Aar Senega

Tout le monde l’a constaté, certains pour le déplorer. La campagne pour les élections législatives est marquée par des déclarations éloignées des préoccupations des Sénégalais. Le programme de ceux qui prétendent siéger à l’Assemblée nationale reste largement méconnu. C’est pour cette raison et aussi au regard de l’image que la dernière législature a renvoyée, que Seneweb a décidé de donner la parole aux militants de chaque coalition engagée. Pour ce cinquième numéro de la série, Idrissa Fall Cissé du parti Awalé nous propose 08 raisons de voter pour la coalition AAR Sénégal.









1- Des parcours qui forcent le respect.









“La coalition AAR Sénégal est composée de femmes et d’hommes de valeur, patriotes et orientés vers le développement exclusif du Sénégal. A travers leur plateforme politique et électorale, ils sollicitent les suffrages des sénégalais, pour pouvoir les représenter avec compétence et dignité à l’Assemblée nationale, au soir du 31 Juillet 2022.”









2-Contrat de législature articulé autour de 14 réformes





“AAR-SÉNÉGAL est la seule coalition qui a proposé pour le moment une vision programmatique appelée Contrat de législature en faveur de 14 réformes qui vont du fonctionnement et de l’organisation de la fonction parlementaire aux solutions endogènes pour bâtir une économie sociale, solidaire et verte sans oublier la place des angles morts tels que la jeunesse et les Daara puis la Diaspora. Un contrat de législature orienté vers la prise en charge des intérêts des Sénégalais et qui comble les échecs et errements de la gouvernance démocratique, économique, sociale et politique actuelle.”









3-Éviter le chaos social





“Aar Sénégal symbolise la voie qui peut unir les Sénégalais autour de l'essentiel dans un contexte particulier d'un cycle structurel de dysfonctionnements politiques et démocratiques sapant dangereusement la stabilité sociale, politique et économique du pays ainsi que son processus de développement depuis 2012. AAR-SENEGAL est aussi une aube naissante dans le contexte de recrudescence de positions extrémistes pouvant engager notre pays, connu par la cohésion, la diversité et la concordance de son peuple, dans le chaos social”.









4- Résolution cumul de mandats/postes





“Aar Sénégal dans son contrat de législature propose au moins des réformes consolidantes qui épousent l’idéologie des Assisards comme la résolution de la problématique des cumuls de mandats/postes”.









5- Préservation de la loi constitutionnelle et électorale





“Aar Sénégal demeure une coalition qui est un fervent défenseur de la démocratie et du respect de l’Etat de droit en atteste ses positions fermes et républicaines dans la période pré-électorale en appelant au respect de la loi constitutionnelle et de la loi électorale.”









6. Plus de sérieux à la vie parlementaire





Les candidats investis de la coalition AAR Sénégal se proposent de donner plus de consistance au rôle de député. Ils voudraient insuffler plus de dynamisme, de compétence, de cohérence et de sérieux à la vie parlementaire sénégalaise. Ils se projettent en serviteurs exclusifs de la République en étant les traits d’union entre le peuple et ses institutions représentatives.









7. L'expérience parlementaire





AAR-SÉNÉGAL est composée de deux des meilleurs députés de la douzième législature et de deux des meilleurs de cette législature en cours. Leur expérience parlementaire n'est plus à démontrer. Ils savent que l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée nationale souffrent de nombreux dysfonctionnements qui l’empêchent de répondre, avec efficacité, aux missions qui lui sont dévolues.









8. Transcender les clivages sociaux et politiques