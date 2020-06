Idrissa Gana Gueye : « C’est la première fois de ma vie que je passe autant de temps sans... »

L’international Sénégalais Idrissa Gana Gueye a accordé une interview exclusive à nos confrères de Emedia et Itv. Une occasion pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain de faire savoir ceci: « c’est la première fois de ma vie que je passe autant de temps sans jouer au foot. C’est une période assez spéciale ».







Toutefois, ajoute-t-il : « On en profite au max, on essaie de positiver en passant beaucoup plus de temps avec nos enfants, avec la famille. C’est vrai que n’est pas évident pour nous de rester autant de temps sans jouer au foot. Je ne dirai même pas durant toute ma carrière mais de toute ma vie, en tant qu’homme, je ne suis jamais resté autant de temps sans jouer au foot. Mais voilà… »