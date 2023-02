Idrissa Seck, candidat à la Présidentielle 2024 : «Un acte de défiance, une rupture du protocole des retrouvailles»

Il n'est point besoin de décrypter un message qui est d'une clarté absolue. Une vérité largement partagée dans la cité du Rail.





En effet, ils sont nombreux les Thiessois qui relèvent que «la déclaration du président Idrissa Seck ne souffre d'aucune ambiguïté». À en croire le responsable politique de l'APR dans la commune de Thiès-Ouest, Édouard Latouffe, «le président du Conseil économique, social et environnemental ne parle jamais ex nihilo et choisit, lui-même, ses moments pour communiquer». Il pense que «la candidature plurielle au sein de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar qu'il théorise est inopportune et impertinente».





En vérité, poursuit le cadre "apériste", «la présence du leader du Rewmi dans l'exercice du pouvoir n'est justifiée que par le fait qu'il veut s'appuyer sur l'appareil politique et étatique, et bénéficier, in fine, de la prime au candidat sortant. Il sait pertinemment que toute déclaration de candidature est une contestation du candidat sortant».





Le président Idrissa Seck est bel et bien candidat à la Présidentielle 2024. Au sein de la majorité présidentielle, à Thiès, beaucoup de leaders soulignent que «le président Macky Sall doit tenir compte de cette nouvelle donne».





Pour Édouard Latouffe, «une candidature alternative à celle du président Macky Sall est un acte de défiance, une rupture du protocole des retrouvailles, de l'alliance "Mburu ak Soow"».