Idrissa Seck : Ce qu’il faut retenir de son grand oral

« Certains ont tenté en vain de m’enterrer, croyant que j’étais mort politiquement alors que je suis aujourd'hui plus que jamais debout, très en forme, en bonne santé donc bien portant ». C’est la déclaration faite lors d’une conférence de presse, ce vendredi, à Thiès, par le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck. Dans la foulée, il a fait savoir qu’il est candidat à la présidentielle de 2024. Le leader de Rewmi n’entend pas renoncer à son ambition de diriger le Sénégal. « Il est impensable que les élections se tiennent dans ce pays sans que je ne sois candidat », a signifié Idrissa Seck.





Au-delà de ses ambitions, il rapporte que sa candidature émane aussi des Sénégalais et de ses militants. « Les Thiessois m'interpellent de partout pour me dire : ‘’vous êtes notre leader et notre fierté, vous ne devez plus rater aucune occasion de nous donner l'occasion de vous dire que nous vous aimons à travers notre bulletin de vote. Ne nous laissez plus orphelins dans notre choix, vous êtes notre choix, qu'il neige, qu’il pleuve ou qu'il vente, si votre bulletin est là, nous sommes heureux de le prendre et de le mettre dans l'urne », raconte Idrissa Seck.





Par contre, il a invité les Sénégalais et des hommes politiques à ne pas mettre la pression sur Macky Sall afin qu’il déclare sa candidature. Selon Idrissa Seck, ce dernier se prononcera le moment opportun devant les responsables de Benno Bokk Yakaar.