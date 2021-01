Idrissa Seck dévoile son patrimoine

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a publié, hier, sa déclaration de patrimoine à l’OFNAC, rapporte Walf Quotidien.Par conséquent, le montant de son patrimoine n’a pas été révélé. Un flou artistique au niveau de l’OFNAC entoure le listing des biens déclarés pour savoir si sa situation financière est aussi fragile que ses nouveaux amis nous le vendaient ou s’il y a un joli bidonnage.La déclaration de patrimoine, instituée par la loi 2014-17 du 2 avril 2014, participe à un souci de transparence et d’exemplarité, renseigne les services d’Idrissa Seck.À noter que la déclaration de patrimoine doit comporter toutes les informations relatives aux biens, meubles et immeubles, ainsi que les actifs détenus par la personne concernée, directement ou indirectement.