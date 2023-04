Idrissa Seck et sa “relation de confiance” avec Yankhoba Diatara

«Ma relation avec Yankhoba Diatara est une relation de confiance». Cette phrase est souvent sortie de la bouche du Président de Rewmi, Idrissa Seck, qui ne rate aucune occasion pour magnifier « la relation, le compagnonnage indéfectible » entretenus avec son poulain. Du coup, nombre de Thiessois de s’accorder unanimement sur le fait que « la nomination de Yankhoba Diattara comme Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications puis Ministre des Sports n’est rien d’autre que la consécration d’une loyauté, d’une fidélité légendaires à l’endroit de son mentor, son frère, Idrissa Seck ». Et de penser que « la récompense est à la hauteur des sacrifices consentis ». Une récompense due au mérite, mais aussi fondamentalement liée à la volonté d’Idrissa Seck.







Si la fidélité devait avoir un visage, elle porterait sans aucun doute le nom de Yankhoba Diatara, ancien Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications et actuel Ministre des Sports, ex 1er vice-président du Conseil départemental de Thiès, qui a débuté sa carrière politique dans le syndicalisme estudiantin, avant de se frayer un bon chemin dans l’espace politique national, sous le sceau de la fidélité et la constance, sur une trajectoire politique forgée sous l’ombre protectrice de l’ancien Premier ministre, le Président de Rewmi, Idrissa Seck. Petit-fils d’El Hadji Ahmadou Barro Ndieguene, Pape Amadou Sall, haut cadre du parti socialiste à Thiès, de souligner, à l'époque : « En tant qu’observateur, mais également fils de Thiès de la même génération que Diattara, ayant eu à cheminer avec lui dans la cadre de la coalition Benno Siggil Sénégal, la seule chose que je retiens du Ministre Diatara, c’est la constance, la fidélité et la loyauté. On peut s’accorder sur son endurance, son engagement indéfectible auprès de son mentor ».





Le jeune leader en charge de la stratégique fonction de Secrétaire National de Rewmi et de la vie politique et Directeur des structures, deviendra, après les élections locales de 2002 consacrant Idrissa Seck Maire de Thiès, le Secrétaire permanent du Conseil municipal, jouant déjà un rôle tampon entre l’édile de la Ville et son conseil. De tous les combats lors de la traversée du désert de l’ancien Premier ministre sous le régime libéral du Président Abdoulaye Wade, Yankhoba Diattara remarque : « l’arrestation d’Idrissa Seck est l’évènement qui m’a le plus marqué, dans ma carrière politique. Je ne pouvais jamais imaginer que Me Wade puisse lui réserver un tel sort. Ce jour-là, nous avons passé la journée ensemble à Saly Portudal. Je suis rentré à Thiès et lui à Dakar. Et quelques minutes après, c’est Mbaye Coulibaly qui m’a appelé pour me demander de venir dare-dare à Dakar, car les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC) sont venus cueillir Idrissa Seck. Le jour où j’ai vu Idrissa Seck à Rebeuss avec son épouvantail, j’ai compris combien certains pouvaient être implacables avec leurs prochains ».