Idrissa Seck : « La compétition électorale de 2019 est derrière nous, le contentieux, éteint »

Idrissa Seck refuse de regarder dans le rétroviseur. Après avoir contesté les résultats de la présidentielle de 2019 qui donne Macky Sall vainqueur au premier tour, l’ancien Premier ministre déclare avoir tourné la page de ce scrutin au sortir duquel il est arrivé deuxième. A l’occasion de la cérémonie d’installation à la tête du Conseil économique et environnemental, ce jeudi, il déclare : « La compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu a été éteint par l’ouverture du Dialogue national et les résultats remarquables qu’il a produits ». Et d’ajouter :« S’agissant de mon intention antérieurement exprimée de ne plus accepter une nomination par décret, j’ai appris d’un Grand Soufi que «la nécessité crée l’exception, même en religion ». L’homme peut se prétendre maître de ses intentions et de ses actes, mais son destin relève de ce que les croyants appellent Volonté divine et que les non-croyants pourraient nommer contexte, circonstance ou situation », tente-t-il de justifier devant l’auditoire.« Aujourd’hui comme hier, ma réflexion et mon action portent plus sur les solutions à apporter aux difficultés des citoyens que sur la polémique », rembobine le nouveau président du Cese selon qui, « Il faut AGIR, au bénéfice exclusif des populations. Peu importe le coût pour sa propre image ou même sa vie qui, « au regard du destin d’une Nation, demeure une insignifiance».