Idrissa Seck nommé à la tête du Cese: Macky décapite d'opposition

Le nouveau gouvernement composé de 33 ministres et 4 secrétaires d'Etat consacre la part belle à l'opposition sénégalaise qui voit un de ses membres en l'occurrence Idrissa Seck, nommé président du Conseil économique social et environnement (Cese). Par cet acte, le président de la République qui avait promis de réduire l'opposition à sa plus faible expression, vient de franchir un nouveau pas avec la nomination d'Idrissa Seck en remplacement de Madame Aminata Touré. Un gouvernement d'ouverture qui voit l'opposition siéger au Conseil des ministres, désormais. Ainsi, Idrissa Seck en rejoignant le camp du pouvoir avec son poulain Yankhoba Diatara (économie numérique), libère la place pour l'opposant Ousmane Sonko qui aura toute la latitude de porter haut et fort la voix de l'opposition sénégalaise. Une opposition qui se voit désertée par Aïssata Tall Sall (Affaires étrangères) qui avait rejoint le camp présidentiel à la veille de la présidentielle de 2012, et Oumar Sarr qui a quitté le Pds pour mettre en place son mouvement politique.