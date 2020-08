Idrissa Seck: "Je ne serai pas présent à la levée du corps de mon cousin Alioune Badara Niang"

«En application des gestes barrières et de la règle concernant la non-participation à tout rassemblement de plus de 10 personnes, j’informe l’opinion que je ne serai pas présent à la levée du corps de mon cousin Alioune Badara Niang, prévue demain à l’hôpital Principal». Ces propos sont du leader de Rewmi Idrissa Seck.





Dans une note parvenue à Seneweb, il a «renouvelé» son appel aux Sénégalais, les invitant à «observer les mêmes règles pour augmenter nos chances de vaincre la pandémie qui réapparaît même dans des pays qui croyaient avoir pourtant réussi à la maîtriser».