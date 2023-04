Idrissa Seck sur le 3e mandat : «Je ne manque pas de courage…»

Deux points étaient au menu principal de la réunion de secrétariat national de Rewmi, samedi : la situation politique nationale et la position du parti en vue de la présidentielle de 2024.



Sur ce dernier sujet, le président de Rewmi, Idrissa Seck, a tenu à répondre à ceux qui verraient à travers sa relative réserve sur la question de manque de cran. «Je pense que tout le monde sait que je ne manque pas de courage», a-t-il protesté d’après Les Échos, qui a fait le compte-rendu de la réunion dans son édition de ce lundi.



Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) d’enchaîner, selon le journal : «Personne ne peut m’obliger à faire ce que je ne veux pas faire. Je ferai ce que je dois faire le moment venu.»



Lors de son récent séjour aux États-Unis, devant un groupe d’étudiants sénégalais et d’autres pays africains au Yale Club, Idrissa Seck avait suggéré que sa position par rapport au nombre de mandats présidentiels est la même qui lui avait valu de prendre ses distances avec Wade, malgré l’affection qu’il lui porte : «deux mandats de cinq ans, pas trois», avait-il clamé.