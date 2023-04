Idy et la Présidentielle 2024 : la position de Pape Diouf, ancien membre de Rewmi

Le leader de Rewmi, Idrissa Seck, sera ce vendredi à Thiès face à la presse. Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) devrait préciser ses intentions en vue de la présidentielle de 2024.



D’aucuns lui prêtent l’intention d’être candidat pour la succession de Macky Sall. Mais cette perspective ne choque pas Pape Diouf, ancien responsable de Rewmi et aujourd’hui président du Mouvement pour la démocratie et la République, membre de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar.



«En matière politique, chacun a sa stratégie pour occuper l’espace, pose l’ancien ministre sous Wade dans un entretien avec L'Observateur. Maintenant, s’il arrive par ses stratégies à faire tourner la barre d’un côté, pourquoi pas ? Il est Sénégalais, on ne peut pas lui refuser qu’il peut, comme tout le monde, briguer la présidence de la République.»



Mais Pape Diouf tempère : «Il ne faut pas aller vite en besogne car, avant 2024, les jeux politiques seront clairs. Il ne faut pas que les gens continuent à tergiverser sur des choses. Si la présidentielle de 2024 intéresse Idrissa Seck, il va sortir pour dire clairement aux Sénégalais ce qu’il compte faire.»