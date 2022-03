[Souvenir] Il y a 22 ans, la première alternance démocratique !

Ce samedi 19 mars 2022 marque le 22e anniversaire de la première alternance politique au Sénégal. En effet, le 19 mars 2000, Me Abdoulaye Wade, à la tête d’une grande coalition de l’opposition, mettait fin à 40 ans de règne du Parti socialiste (Ps) en remportant le deuxième tour de la présidentielle devant Abdou Diouf.

Les libéraux, qui ont pris la succession des socialistes, vont diriger le Sénégal jusqu’en 2012.





Macky Sall, issu du Pds, sera élu devant Abdoulaye Wade, candidat malheureux à un troisième mandat en 2012. C’est le début de la deuxième alternance démocratique au Sénégal.