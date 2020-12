Massacre de Thiaroye : 76 ans déjà que des tirailleurs africains ont été exécutés par l’armée française au Sénégal

Ce mardi 1er décembre 2020 marque le 76ème anniversaire du massacre des soldats français originaires des ex-colonies françaises d'Afrique au camp de Thiarroye (Sénégal). L’histoire s’est produite en 1944 quand des tirailleurs africains, tout juste rentrés au Sénégal après avoir combattu pour la France, réclament leur solde. Un dû qu’ils ne vont jamais empoché car, ils ont été tous exécutés par l'armée française à Thiaroye, dans la banlieue dakaroise.Pour rappel, durant la seconde guerre mondiale (1939-1945), des dizaines de milliers de soldats africains, issus des colonies, ont combattu pour la France. Et beaucoup comme Mbap Senghor ont été fait prisonniers par les Allemands. Libérés en 1944, ces soldats ont été renvoyés en Afrique, notamment au camp militaire de Thiaroye à Dakar. Alors qu'ils réclamaient le paiement de leur solde prévue par les textes officiels en vigueur, le 1er décembre 1944, l'armée française ouvre le feu sur eux, faisant plusieurs victimes.Officiellement, la France reconnaît la mort de 35 hommes, pour mutinerie. Une version remise en cause par l'historienne Armelle Mabon pour qui la vérité a été «camouflée». Et d'après ses recherches, «il y aurait des centaines de victimes».