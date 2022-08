Île à Morphil : Moussa Sow, coordonnateur du Puma, conforte son hégémonie

Île de Morphil : Moussa Sow, coordonnateur du Puma, conforte son hégémonie

La coalition Benno Bokk Yakaar a remporté le scrutin du 31 juillet dernier dans l’île à Morphil. La coalition était dirigée dans cette localité par le Coordonnateur du PUMA Moussa Sow. Bby a assuré un score à la soviétique. En effet BBY a atteint 95,03,% dans la commune de Walaldé où il est à la tête du Conseil municipal. Le même score a été réalisé dans presque toute la zone.





Moussa Sow a réussi une bonne campagne électorale en compagnie du Ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo et le Ministre de l’enseignement Supérieur, de la recherche et de l’innovation Cheikh Oumar Hann. Ils ont mis en exergue réalisations dans la zone.En effet, Moussa Sow estime qu’il pouvait mieux faire si ce n’était quelques circonstances dues à l’enclavement et la saison des pluies.