Inauguration du pont de Foundiougne : « C’était un rêve fou, vous l’avez réalisé », Thiémokho Ndiaye

La cérémonie d’inauguration du pont de Foundiougne a eu lieu ce samedi 26 mars. Cette infrastructure de 1600 mètres, traversant le bras de mer du Saloum, est officiellement ouvert au public pour le grand bonheur des populations de la commune.



« Le conseil municipal et les populations vous disent merci du fond du cœur », a martelé Thiémokho Ndiaye, maire de la commune de Foundiougne a l’entame de son allocution.



Il ajoute : « C’était un rêve fou, vous l’avez réalisé. Nous vous en félicitons vivement pour la vision, la clairvoyance et l’engagement. »



Thiémokho Ndiaye d’ajouter : « un tel bijou pourrait améliorer sensiblement la mobilité et les usages commerciaux entre Foundiougne et le reste du pays mais aussi entre la Gambie et le Sénégal. »



Soucieux de pérenniser cet acquis le maire de la commune a lancé : « Nous vous assurons de bien prendre soin de ce pont ».