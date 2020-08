Incendie au marché de Kaolack : L’Ordre des architectes préconise l’organisation d’états généraux pour la reconstruction des marchés

Reconstruction du Marché de Kaolack, selon l'Ordre des Architectes

L’Ordre des architectes n’est pas insensible au sinistre qui s’est abattu, samedi dernier, sur le marché central de Kaolack. Il préconise, selon un de ses membres joint par iRadio, la tenue d’états généraux pour la reconstruction et la mise aux normes de tous les marchés du Sénégal qui sont en proie à des incendies à répétition.





L’idée a été émise par l’architecte Thiaw Kandji, qui a été sur les lieux du sinistre pour faire le constat. «Quand on regarde toutes les économies parties en fumée, je pense qu’il faut prendre le taureau par les cornes. C’est-à-dire convoquer tous les acteurs et réfléchir pour trouver une solution définitive. Parce qu’on ne peut pas tout le temps regarder les économies partir en fumée».





«Les sapeurs-pompiers sont intervenus avec beaucoup de difficultés, parce qu’il fallait qu’ils se rendent jusqu’à Lindiane pour se réapprovisionner en eau, parce qu’il n’y a pas de bouche d’incendie au niveau du marché. C’est extrêmement grave», fulmine-t-il au micro d’iRadio.





Thiaw Kandji suggère ainsi la convocation immédiate «d’états généraux pour la reconstruction de tous ces marchés». «Ce sont des bâtiments vétustes et surchargés qui ne répondent plus aux normes. On ne peut pas toujours pleurer et se lamenter, à chaque fois qu’il y a ce genre de dégât et, au finish, les administratifs viennent toujours constater les dégâts. Ce n’est pas possible. Il faut réorganiser tout cela», peste-t-il.