Incendie qui a tué la famille Diol : 3 jeunes arrêtés (Police de Denver)

Après plusieurs mois d’enquête, trois jeunes viennent d’être arrêtés dans le cadre de l’affaire sur l’incendie qui a eu lieu à Denver.Ils sont soupçonnés d’être à l’origine de ce crime qui a ôté la vie à cinq membres d’une famille sénégalaise établie dans le quartier de Green Valley Ranch.L’annonce est faite ce mercredi 27 janvier par le chef de la police de Denver, Paul Pazen lors d’une conférence de presse.Les suspects sont des adolescents dont deux de 16 ans et un de 15 ans, leur identité n’a pas été révélée à cause de leur âge.Actuellement, ils sont accusés de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et d'incendie criminel au premier degré, renseigne M. Pazen.Ce dernier n’a pas donné plus d’informations sur l’arrestation de ces jeunes adolescents car l’enquête est toujours en cours.“Nous pensons qu’ils sont les criminels...”"Aujourd'hui marque la première étape pour s'assurer que nous tenons les gens responsables de ce crime", estime le maire Michael Hancock, qui a rejoint Pazen lors de la conférence de presse."Nous pensons que les trois personnes que nous avons en garde à vue sont responsables du crime", a ajouté M. Pazen.Pour rappel le 5 août 2020, Djibril et Adja Diol ont été tués dans un incendie avec leur fille de 2 ans, Khadija. Parmi les victimes de cet événement atroce, il y avait aussi Hassan Diol et sa fille, Hawa Baye.Le drame s'est produit dans le bloc 5300 de la rue N. Truckee, dans le quartier de Green Valley Ranch à Denver, vers 2h30 du matin.